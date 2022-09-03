Москва, 3 сентября 2022, 12:24 — REGNUM Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах, обнаруживает неисправности. Об этом 3 сентября заявили в Газпроме.
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«Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом», — отмечается в сообщении компании.
Компания обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла и готова устранять их.
«Только ремонтировать негде», — уточнили в Газпроме.
2 сентября сообщалось, при проведении регламентных работ на агрегате Trent 60 на КС «Портовая» была обнаружена утечка масла. Впоследствии Газпром полностью остановил поставки по «Северному потоку» до устранения неполадок.