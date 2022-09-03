Берлин, 3 сентября 2022, 12:17 — REGNUM 12 из 16 немецких федеральных земель приостановили первичный прием новых соискателей убежища и том числе из-за большого числа беженцев с территории б. УССР. Об этом 3 сентября сообщает редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland со ссылкой на представителя МВД ФРГ.

Германия
Германия
Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«На фоне высокого числа прибывающих 12 земель активировали сейчас запрет на прием в системе первичного распределения [мигрантов]», — сказала она.

Также представитель немецкого ведомства уточнила, что такое решение связано и с военными действиями на территории бывшей УССР, и с ситуацией в сфере миграции в целом, в частности с прибывающими в ФРГ с балканского направления мигрантами.

При этом представитель МВД ФРГ указала, что с момента начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР в страну прибыли в общей сложности свыше 980 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября второй круизный лайнер MS Ambition, в котором разместят беженцев с территории б. УССР, прибыл в порт шотландского города Глазго.