Донецк, 3 сентября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Зайцево 10 ракет из БМ-21 «Град». Об этом 3 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S.Army ВСУ

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:20 — н.п. Дылеевка — н.п. Зайцево: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Зайцево в ДНР шесть снарядов.