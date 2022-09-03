Москва, , 12:12 — REGNUM Западные аналитики желают распада России, заявил 3 сентября зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, зарубежные аналитики пишут о неизбежности гибели всех империй.

«Поэтому надо всеми силами подтолкнуть нашу страну к новому витку дезинтеграции, пользуясь военным конфликтом на Украине», — написал он в Telegram-канале.

Таким образом на Западе намереваются убрать РФ из политического поля.

«Понятно, что всё это — грязные мечты англосаксонских первертов, засыпающих с тайной мыслью о развале нашего государства», — добавил Медведев, подчеркнув, что данные попытки опасны ‑ и их нельзя недооценивать.