Москва, 3 сентября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Западные аналитики желают распада России, заявил 3 сентября зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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По его словам, зарубежные аналитики пишут о неизбежности гибели всех империй.

«Поэтому надо всеми силами подтолкнуть нашу страну к новому витку дезинтеграции, пользуясь военным конфликтом на [территории бывш. УССР]», — написал он в Telegram-канале.

Таким образом на Западе намереваются убрать РФ с политического поля.

«Понятно, что всё это — грязные мечты англосаксонских первертов, засыпающих с тайной мыслью о развале нашего государства», — добавил Медведев, подчеркнув, что данные попытки опасны и их нельзя недооценивать.