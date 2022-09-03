Вашингтон, , 12:06 — REGNUM У голливудской актрисы Джейн Фонды (известна по фильмам «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», «Если свекровь — монстр…», «В поисках Дебры Уингер») обнаружили неходжкинскую лимфому. О своей болезни она сообщила в соцсети.

Джейн Фонда

Актриса уже начала химиотерапию, подчеркнув, что ее разновидность рака можно вылечить:

«80% людей выживают, так что мне очень повезло».

Она отметила, что болезнь заставляет переосмыслить жизнь и направить свои силы на поддержку людей с подобным диагнозом.