Москва, 3 сентября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Средняя цена легкового автомобиля с пробегом в России по итогам августа выросла на 1,5% в сравнении с предыдущим месяцем. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Vladtime.ru Авторынок

Рассчитанная на основании мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке средняя цена авто в августе составила 1 млн 242,6 тыс. рублей. В сравнении с июлем цена выросла на 18,5 тыс. рублей.

С начала 2022 года этот показатель вырос на 18,5% или 194 тыс. рублей. В сравнении с августом 2021 года подержанные автомобили в России подорожали на 58% или 455 тыс. рублей.

Цены на автомобили в России резко выросли весной 2022 года на фоне антироссийских санкций и падения курса рубля. Рынок начал стабилизироваться после укрепления рубля и стабилизации поставок комплектующих для местных производителей и готовых автомобилей иностранных брендов.