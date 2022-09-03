Энергодар, Украина, 3 сентября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В школах Энергодара в праздничной обстановке прозвенел первый звонок и прошли торжественные линейки. Об этом 3 сентября сообщает РИА Новости.

Александр Погожев ИА REGNUM Колокольчик для первого и последнего звонка в школе

Отмечается, что глава администрации города Александр Волга в ходе своего выступления в одной из школ указал, что городские власти намерены продолжать политику для того, чтобы создать, направлять и действовать в направлении образования и поддержки детей Энергодара.

«Потому что вы — основное наше богатство. Именно в вас заключается наша основная ценность здесь. Все производственные вопросы взрослых, политика и что сейчас происходит вокруг никоим образом не должно касаться вас», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября празднование Дня знаний решением властей города было отменено из-за обстрела Энергодара со стороны ВСУ.