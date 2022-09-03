Петропавловск-Камчатский, 3 сентября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Волонтеры леса, участники и гости молодежного форума «Экосистема. Заповедный край» высадили 350 берез в Елизовском лесничестве.

ИА REGNUM Саженец

Четвертый сезон Всероссийской акции «Сохраним лес» стартовал на Камчатке с экозабега. В поддержку лесовосстановительной кампании волонтеры леса и участники молодежного форума «Экосистема. Заповедный край» устроили экозабег до места высадки деревьев. Забег проходил под руководством основателя проекта «Команда «Звездный десант» Златы Чепурной, которая активно продвигает здоровый образ жизни.

Акция на Камчатке прошла в Елизовском лесничестве, где волонтеры леса вместе с почетными гостями и представителями малочисленных народов Севера высадили 350 берез. В этом году в рамках акции во всех регионах планируется высадить более 70 миллионов деревьев.

В своем обращении к участникам акции вице-премьер РФ Виктория Абрамченко отметила, что высадка такого количества деревьев в рамках «Сохраним лес» в поддержку нацпроекта «Экология» — это огромный вклад в лесовосстановление и достойный ответ на природные пожары.

«Каждый год к акции присоединяются всё больше волонтёров и неравнодушных жителей со всей страны. Вместе они достигают впечатляющих результатов в формировании так называемого зелёного щита — за несколько лет уже высажено более 150 миллионов деревьев! Уверена, итоги этого года превзойдут все ожидания именно благодаря такой сплочённости и заботе об экологии родного края», — заявила Виктория Абрамченко.

В церемонии старта «Сохраним лес» на Камчатке приняли участие руководитель акции, генеральный директор АНО «Сад Памяти» Ольга Степченко, первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев, Председатель комитета Государственной Думы по молодёжной политике Артем Метелев, начальник управления науки и международного сотрудничества Федерального агентства лесного хозяйства Владимир Дмитриев и заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

По словам Ольги Степченко, «Сохраним лес» становится по-настоящему популярным среди молодежи и различных волонтерских организаций, которые из года в год помогают сохранять лесные экосистемы России.

«Реализуемые нами лесовосстановительные кампании стали настолько массовыми, что мы организовали целое движение — волонтеры леса. Присоединиться к нему может любой желающий, принимая участие в активностях акции «Сохраним лес» или «Сад памяти». Камчатка — особая территория для наших проектов. И мы рады, что к акции смогли присоединиться и участники форума «Экосистема», которые погружены в экологическую повестку и понимают всю важность подобных инициатив», - отметила Ольга Степченко.

Первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, в свою очередь, отметил, что участники акции вносят реальный вклад в сохранение природы и своим примером транслируют экологичные принципы жизни.

«На наш взгляд, любой человек с активной жизненной позицией, любой лидер должен соблюдать экологичный образ жизни и тем самым подавать пример окружающим. Такие акции как «Сохраним лес» позволяют продвигать эти идеи. Сегодня во всех наших проектах мы также отмечаем, что тема экологии — одна из самых популярных и вовлекающих», — подчеркнул Алексей Агафонов.

Начальник управления науки и международного сотрудничества Федерального агентства лесного хозяйства Владимир Дмитриев отметил, что проект с каждым годом набирает обороты и вовлекает все большее количество волонтеров.

«Для нас очень важно, что в акции участвуют не только профильные специалисты, но и обычные граждане, которым не безразлична тема восстановления лесов нашей страны. Мы намерены не снижать темпов высадок деревьев, в этом году это 70 миллионов деревьев, и рассчитываем, что проект привлечет еще большее количество участников со всех регионов», — сказал Владимир Дмитриев.

Наряду с Камчаткой, в первых числах сентября мероприятия акции «Сохраним лес» также проходят в Мурманской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Вологодской, Новгородской, Костромской, Иркутской, Новосибирской, Омской, Кировской областях, Красноярском и Пермском краях, а также в Республике Хакасия. До конца этой недели в этих регионах будет высажено порядка 110 тыс. деревьев различных пород.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые всероссийскую акцию «Сохраним лес» провели в 2019 году. За три года к ней присоединилось 2,5 млн участников, которые высадили более 150 млн деревьев. Экологическая инициатива стала по праву считаться одной из крупнейших в России. Акция реализуется в рамках национального проекта «Экология». Организаторами акции выступают Минприроды России, Рослесхоз, АНО «Сад Памяти» Всероссийское общественное движение «Волонтеры леса» при поддержке Фонда Президентских грантов. Партнёры акции «Сохраним лес» — Госкорпорация «Росатом» и Сбер.