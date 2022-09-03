Донецк, , 11:52 — REGNUM ВСУ выпустили по Зайцево в ДНР шесть снарядов. Об этом 3 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:10 — н.п. Дылеевка — н.п. Зайцево: выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Горловке и Донецку еще 13 натовских снарядов.

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