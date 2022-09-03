Кустанай, Казахстан, , 11:50 — REGNUM В оружейном магазине в Кустанае (административный центр Кустанайской области, который находится на севере Казахстана) произошло возгорание. Об этом 3 сентября сообщает МЧС республики.

Пожар Mchs.gov.ru

«3 сентября в 11:20 на проспекте Назарбаева произошло возгорание отдельно стоящего одноэтажного здания магазина «Оружейная палата» с переходом огня на кровлю ближайшего здания… на площади более 2000 кв. м.», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что в настоящее время место пожара оцеплено и добавляется, что пламя распространилось на восемь частных жилых домов, два припаркованных около горящего здания легковых автомобиля получили повреждения.

«Со слов хозяина оружейного магазина, в подвале находятся два человека, личный состав не может проникнуть в магазин из-за детонации боеприпасов. Локализации и ликвидации нет. Причина пожара устанавливается», — также отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что в работах по ликвидации пожара принимают участие 40 человек личного состава, а также задействовано 12 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что пожар на Юмашевском рынке в Севастополе ликвидировали спасатели утром 2 сентября.