Вашингтон, 3 сентября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Американская компания Google добавит поддержку спутниковой связи в 14 версию мобильной операционной системы Android. Об этом сообщает портал 9to5Google со ссылкой на заявление старшего вице-президента Google по платформами экосистемам Хироши Локхеймера.

Связь

Локхеймер напомнил, что вышедший в 2008 году первый смартфон на базе системы Android поддерживал связь стандартов 3G и Wi-Fi. Он рассказал, что тогда специалистам было непросто реализовать эту технологию в мобильных устройствах.

«Сейчас мы работаем над поддержкой спутниковой связи. Потрясающе! Мы поддержим наших партнёров, которые смогут добавить её в устройства на базе следующей версии Android», — сообщил Локхеймер.

Следующей версией операционной системы от Google должна стать Android 14. Её выход запланирован на конец 2023 года.