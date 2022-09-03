Ижевск, 3 сентября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении подозреваемого в попытке поджога отдел полиции № 2 УМВД России по городу Ижевску возбудили следователи. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Удмуртской Республике.

Эмблема СК РФ

«Следственными органами СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по информации следователей, 3 сентября около 01:00 (00:00 мск) подозреваемый пришел к отделу полиции №2 и бросил в здание несколько бутылок с зажигательной смесью, а затем нанёс ножом ранения двум полицейским.

Кроме того, отмечается, что в данный момент оба раненых правоохранителя госпитализированы и им, а также раненому при задержании подозреваемому оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ночь на 3 сентября мужчина попытался поджечь здание одного из отделов полиции в Ижевске.