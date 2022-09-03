Москва, , 11:39 — REGNUM Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья за восемь месяцев 2022 г. упал на 37,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Об этом 3 сентября сообщили в компании.

Сотрудник «Газпрома» Lenobl.ru

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«Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 82,2 млрд кубометров — на 37,4% (на 49,1 млрд кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. «Газпром» поставляет газ согласно подтвержденным заявкам», — отмечается в сообщении.

Согласно договоренностям между «Газпромом» и китайским CNPC, растут поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». При этом экспорт идет постоянно и сверх суточного контракта, подчеркнули в компании.