Кувандык, Оренбургская область, , 11:33 — REGNUM В Кувандыкский городской округ стянули силы МЧС из других регионов России для борьбы с природными пожарами. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Пожар Dave Hogg

В районе села Подгорное загорелась сухая трава. Быстрому распространению огня способствовали порывистый ветер, а также сухая и жаркая погода. Тушение осложняет труднодоступная гористая местность.

Для усиления группировки в Оренбуржье прибыли аэромобильные группировки из Самарской и Ульяновской областей, а также из Башкирии. Кроме того, в регионе передислоцировано авиационное звено Красноярского и Жуковского авиационно-спасательных центров МЧС.