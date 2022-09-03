Донецк, 3 сентября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Горловке и Донецку еще 13 натовских снарядов. Об этом 3 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция: все задачи будут выполнены — трансляция»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:20 — н.п. Катериновка — н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм; ️11:00 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Кировский, Куйбышевский р-ны): выпущено 7 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Долю и Донецк.