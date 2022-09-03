Москва, , 11:28 — REGNUM Советская и российская певица Алла Пугачева приехала в Колонный зал Дома союзов на церемонию прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Видеозапись этого 3 сентября опубликовал телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва».

Алла Пугачева (сс) Serge Serebro / news.vitebsk.cc

Певица возложила к гробу с телом Горбачёва букет розовых лилий и перекрестилась, после чего подошла к родственникам экс-президента Советского Союза для того, чтобы выразить им свои соболезнования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что церемонию прощания с бывшим президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым, которая проходит в Москве, посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.