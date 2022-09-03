Вашингтон, 3 сентября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Теннисист Рафаэль Надаль (Испания) отреагировал на решение Серены Уильямс (США) завершить карьеру после поражения на теннисном турнире US Open.

TwoWings Серена Уильямс

«Спасибо, Серена, за всё, что сделала для нашего спорта. Невероятный чемпион», — написал Надаль в соцсети.

Уильямс объявила о завершении карьеры после поражения от Айле Томлянович (Австралия) в матче III круга Открытого чемпионата США по теннису. За свою карьеру она одержала 23 победы на турнирах Большого шлема.