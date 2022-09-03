Москва, , 11:19 — REGNUM Моментальное обрушение государственных институтов — это деградация, которая запускает необратимый процесс распада государства, что и произошло во времена развала СССР. Об этом 3 сентября написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Archive.government.ru

Как отметил зампред Совбеза РФ, 3 сентября проходят похороны первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва, однако он хотел бы написать не про покойного и «не про глубинные причины распада» Советского Союза.

«Хотел высказаться об одной совершенно очевидной, но критически опасной для судьбы любого государства ситуации, которая случилась на излёте советской власти. О моментальном обрушении государственных институтов. Именно такая деградация и запускает необратимый процесс распада государства», — написал он в своём сообщении.

Также Медведев отметил, что помнит 1991, когда акты центральных властей СССР перестали исполнять на местах, хотя страна ещё существовала и в ней действовали все элементы федеративной власти.

«Но из органов и структур государственной машины как будто вытянули всю энергию властной воли, эффективность распорядительного действия и силу контроля за принятыми решениями. Все команды союзного центра будто проваливались в вакуум, уходили в песок болтовни и тихого саботажа. Причём, напомню, на словах все признавали необходимость исполнения союзной Конституции и союзного законодательства. Однако этого оказалось чудовищно мало. Маховик дезинтеграции страны уже раскручивался с первой космической скоростью. И всё кончилось», — добавил зампред Совбеза России.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа узбекский лидер Шавкат Мирзиёев заявил, что руководство СССР якобы боролось с лучшими людьми в Узбекистане (Узбекской ССР).