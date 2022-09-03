3 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы пресс-службы ЕК Эрика Мамера, назвавшего «цинизмом» решение не возобновлять работу «Северного потока» в связи с обнаруженными неисправностями.

Оксана Переможенко, , 15:27 — REGNUM В Европейской комиссии (ЕК) назвали «цинизмом» решение не возобновлять работу «Северного потока» в связи с обнаруженными неисправностями. Об этом 2 сентября в своем микроблоге в Twitter написал глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер.

«Северный поток» Иван Шилов © ИА REGNUM

Он также обвинил Газпром в том, что компания якобы является ненадежным поставщиком газа.

«Объявление Газпрома, что он вновь закрывает «Северный поток» под надуманными предлогами, и является подтверждением его ненадежности как поставщика. Это также подтверждение цинизма России, которая предпочитает жечь газ в факелах [вместо] исполнения контрактных обязательств [перед ЕС]», — отметил он.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения не понимают, почему в Европе так отреагировали, ведь в ЕС хотели отказаться от российского газа и им такая возможность сейчас предоставлена. Иные указали на то, что обвинения Еврокомиссии в адрес Газпрома несправедливы.

«Мы можем повторить это и с нефтью», — отреагировал Born Free And Wild.

«Пишут, что скоро случайно и… транзит [через территорию б. УССР] накроется…» — пишет Eduard B.

«Какой ещё цинизм? Вам сказано: у турбины лопатка заржавела, скоблить надо», — иронизирует Семёнов.

«На наш газ они нам цены диктовать собрались. Ага, сейчас», — смеется Ирина.

«Наши — молодцы! Лицемерных тварей так и нужно воспитывать! Нормальный диалог они воспринимают как слабость», — добавил Андрей.

«Северный поток — 2» ПАО «Газпром»

«Зато теперь они могут устанавливать любой потолок на российский газ. Даже могут покупать его бесплатно. Но только в своих фантазиях», — иронизирует Diman.

«Что, немчура, накрылся бизнес медным тазом, точнее турбиной «Сименс»?! А как всё шоколадно было — покупали у России газ по дешёвке и продавали внутри ЕС в четыре раза дороже! Финансовое чудо немецкое сдохло!» — пишет Crazygarri.

«Газпром — мечты сбываются! От зависимости избавились!» — отреагировала Инна.

«Хотели же снизить зависимость от российского газа. Газпром им в этом помогает. Нет, блин, опять им плохо! На этих европейцев прямо не угодишь, капризульки какие», — смеется Anita.

«Они хотели отказаться полностью, но всё как-то не получалось. Получилось! Бог им в помощь!» — написала Mary.

«Они же думали, что они самые хитрые. За пару-тройку лет откажутся, что-то придумают. А тут раз — и нет газа. Ускоренный режим отказа, так сказать…» — прокомментировал Roman D.

«Поставляют оружие и наемников, помогают всем и вся нашему врагу, а мы циники?!» — в недоумении Алексей.

«Европа: «А нас-то за что?» — отреагировал Заур С.

«Что еще раз доказывает, что в денацификации нуждается не только [киевский режим]. Ведь подобные заявления — это признания в том, что им дозволено то, что не дозволено нам. А надо ли напомнить, кто исповедует такие двойные стандарты?» — отметил Николай К.

«А в бизнесе цинизм — одно из требуемых качеств. Ничего личного — просто бизнес. Они и сами так всегда делают, в чем проблема-то?» — спросил Boris F.

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«Наконец заметили, что есть такая страна — Россия, которая помогала им жить очень хорошо, нельзя кусать руку, которая давала жить хорошо…» — отметил Петр Ч.

«Логика европейцев. Им экономическую войну вести можно, а другим даже защищаться нельзя. Потому что это они. Ударили по левой щеке, подставь правую. Истинные «христиане» — ни дать ни взять», — прокомментировал atrueone.

«Спасибо Европе за санкции, без Европы и её санкций мы бы никогда не узнали истинную цену российского газа!» — пишет Сергей.

«Осталось нефть им перекрыть — и пусть на ослах ездят», — с юмором призвал Владимир.

«Цинизм? Нет. Это, господа извращенцы, бумеранг», — подчеркнула Юлия Ю.

«Они хотели ударить по жизни каждого россиянина! Самим теперь по голове прилетело. Мне их почему-то не жаль», — подытожил Пашка.