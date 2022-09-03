Москва, , 11:16 — REGNUM Российские медики выявили 51 699 новых случаев COVID-19 за истекшие сутки. 3 сентября об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

Госпитализация потребовалась 3849 пациентам, что на 3,3% больше, чем за предшествующие сутки. Выздоровели за сутки 38 380 человек, умерли от последствий новой коронавирусной инфекции 92 человека.

Прирост числа новых случаев COVID-19 наблюдается с конца июля. Ранее более 50 тыс. новых случаев заболевания в России фиксировалось в марте 2022 года.

В конце августа главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что пик очередной волны заболеваемости COVID-19 в России придётся на первую половину сентября. Он спрогнозировал, что на пике будет фиксироваться до 60 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки.

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