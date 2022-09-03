Москва, 3 сентября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла слова пресс-секретаря Белого дома США Карин Жан-Пьер, которая заявила о создании «почти десяти тысяч миллионов рабочих мест с тех пор, как президент Байден вступил в должность» президента США.

Mid.ru Мария Захарова

«Такая цифра получается: 10 000 000 000? Во сколько раз больше населения США? А планеты?» — поинтересовалась она в своем Telegram-канале.

По ее мнению, про Россию «у них придумывать интереснее выходит».

Ранее представитель МИД РФ назвала заявления Госдепартамента США о «мирном» сотрудничестве с Грузией и б. УССР частью американской пропаганды.