Москва, , 11:10 — REGNUM Специалисты компании «ИСС им. академика М. Ф. Решетнёва» (входит в Роскосмос) завершил сборку пятого навигационного спутника «Глонасс-К». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Система ГЛОНАСС Vestnik-glonass.ru

В ходе производственных работ эксперты провели электрические, вибрационные и термовакуумные испытания спутника. После завершения проверок космический аппарат будет подготовлен к отправке на космодром.

Спутники «Глонасс-К» относятся к третьему поколению космических аппаратов серии «Глонасс». Они отличаются от спутников предыдущей серии «Глонасс-М» повышенным сроком активного существования, уменьшенной массой и другими улучшениями.

Первый спутник «Глонасс-К» запущен на околоземную орбиту в феврале 2011 года. Последний запуск спутника этой серии состоялся 7 июля 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Спутник нового поколения системы ГЛОНАСС запустят до конца 2022 года