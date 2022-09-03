Москва, 3 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Специалисты компании «ИСС им. академика М. Ф. Решетнёва» (входит в Роскосмос) завершил сборку пятого навигационного спутника «Глонасс-К». Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В ходе производственных работ эксперты провели электрические, вибрационные и термовакуумные испытания спутника. После завершения проверок космический аппарат будет подготовлен к отправке на космодром.

Спутники «Глонасс-К» относятся к третьему поколению космических аппаратов серии «Глонасс». Они отличаются от спутников предыдущей серии «Глонасс-М» повышенным сроком активного существования, уменьшенной массой и другими улучшениями.

Первый спутник «Глонасс-К» запущен на околоземную орбиту в феврале 2011 года. Последний запуск спутника этой серии состоялся 7 июля 2022 года.