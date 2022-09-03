Москва, 3 сентября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Сборная России по футболу может провести международный товарищеский матч с Киргизией. Соперника назвал «РБ-Спорт».

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Игра должна состояться в конце сентября. Сначала команда Валерия Карпина соберется в Новогорске, а после тренировок вылетит на матч в Бишкек.

Если окончательная договоренность будет достигнута, то Россия проведет первый международный матч с ноября 2021 г. Тогда команда Карпина на выезде уступила в игре квалификации ЧМ-2022 Хорватии — 0:1.

28 февраля ФИФА исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в ЧМ-2022 в Катаре.