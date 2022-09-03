Берлин, , 11:01 — REGNUM Из 63 сухогрузов, которые по состоянию на 1 сентября покинули порты на территории б. УССР, только 13 перевозили пшеницу. Об этом 2 сентября сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

Сухогруз The Photographer

По данным издания, большая часть грузовых судов в основном везла кукурузу, чаще всего используемую для кормления скота или для производства биотоплива.

Кроме того, указывается, что ещё порядка 12 сухогрузов везли с территории б. УССР продукты из сои или подсолнечника, которые также в подавляющем большинстве случаев используются как корм для животных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход из портов на территории б. УССР еще восьми судов, на которые должно быть погружено в общей сложности 196 285 тонн продовольствия.