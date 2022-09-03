Берлин, 3 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Экономика Германии, очевидно, нуждается в российском газе, дефицит которого привел к росту цен как на энергетику, так и на основное сырье. Об этом 3 сентября заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью Die Welt.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и энергокризис стран Евросоюза — все новости»

По его словам, из-за действующей политики антироссийских санкций ФРГ может столкнуться с более серьезными экономическими последствиями, чем после кризиса 2008 года.

«Мы страдаем от роста цен на электроэнергию и все необходимые продукты, от муки и бумаги до алюминия… И, наконец, российский газ. Конечно, он нам нужен! Окончание конфликта должно дать нам шанс вернуться к торговле газом с Россией», — отметил он.

Кречмер посетовал, что местные заводы по производству азота вынуждены прекратить работу из-за взлетевших цен на топливо и электричество.