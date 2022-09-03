Москва, , 10:57 — REGNUM Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов поддержал заявление экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера о том, что угрозы Зеленского вернуть Крым военным путём лишены смысла.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

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«Зеленский давно живёт в параллельной реальности и продолжает погружать в мир иллюзий всё население [б. УССР]», — отметил политолог в беседе с RT.

По его мнению, высказывания Зеленского связаны с попыткой «выдать желаемое за действительное»:

«Это стремление реабилитироваться перед своими заокеанскими кураторами».

Ранее Зеленский заявил, что Киев «заберёт» у России Крым «любыми средствами». Шрёдер на это ответил, что угрозы вернуть Крым военным путём лишены смысла.