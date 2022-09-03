Донецк, 3 сентября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ выпустили почти 300 боеприпасов по районам восьми населенных пунктов ДНР. Об этом 3 сентября заявила Народная милиция ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«За прошедшие сутки противник выпустил 293 единицы боеприпасов из реактивных систем залпового огня «Град», танков, ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм, а также 120-миллиметровых миномётов», — отмечается в сообщении.

Огонь велся по районам восьми населённых пунктов ДНР. В результате обстрелов шесть мирных жителей погибли, 17 — получили ранения.