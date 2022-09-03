Москва, , 10:50 — REGNUM Церемонию прощания с бывшим президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым, которая проходит в Москве, посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом 3 сентября написал представитель венгерского правительства Золтан Ковач на своей странице в одной из соцсетей.

Виктор Орбан Официальное интернет-представительство президента России

«Премьер-министр (Венгрии Виктор) Орбан сегодня утром посетит Москву, чтобы отдать дань уважения покойному Михаилу Горбачеву», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве началась церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачёвым.