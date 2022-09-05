5 сентября 2022 | Время чтения 7 мин

Василий Иванов, Наталья Стрельцова, , 16:37 — REGNUM В Москве в концертном зале в «Зарядье» прошел марафон «Знание. Сила». Трехдневный просветительский марафон Российского общества «Знание» проходил с 31 августа по 2 сентября на пяти площадках России от Москвы до Петропавловска-Камчатского. На марафоне выступили более 200 известных спикеров, звезд, лидеров бизнеса, ученых, популяризаторов науки и государственных деятелей.

В Москве просветительский марафон «Знание. Сила» прошёл в концертном зале в «Зарядье». Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Регистрация участников. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Все дни марафона можно было подключиться к трансляции, для которой специально были организованы более 60 фан-зон по всей стране: Архангельск, Санкт-Петербург, Дербент, Екатеринбург, Брянск, Липецк, Белгород, Нижний Новгород, Ставрополь, Волгоград, Вологда и многие другие.

Фан-зоны с большими экранами были организованы на общественных площадках. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фан-зоны с большими экранами были организованы в библиотеках, парках культуры и отдыха и других общественных площадках, к трансляции можно было подключиться и из дома. Трансляции выступлений сохранили, их можно посмотреть на сайте марафона.

Церемония открытия марафона. Исполнение гимна Российской Федерации. Василий Иванов © ИА REGNUM

Марафон стартовал с выступления Германа Грефа, который рассказал о новых трендах и направлениях, связанных с развитием Сбербанка.

Выступление Германа Грефа. Василий Иванов © ИА REGNUM

Он рассказал о разработках, связанных с улучшением уровня жизни людей. В качестве примера Греф привёл созданные командой Сбера машины с автоуправлением, а также гаджеты нового типа, управляемые голосом, прикосновением и жестикуляцией.

Выступление Дмитрия Пескова. Василий Иванов © ИА REGNUM

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с лекцией «Искусство убеждать: сила слова в агрессивной среде». Он посоветовал гостям марафона больше писать от руки, чтобы развить логическое мышление. «Логика и знания — это залог убедительности», — сказал Песков.

В заключении своего выступления он подчеркнул особую роль высказываний политических деятелей. Отдельно он выделил Мюнхенскую речь президента Владимира Путина: «Если у вас есть вопросы относительно того, что сейчас происходит, почитайте Мюнхенскую речь Путина. Там есть все ответы…» Также пресс-секретарь президента посоветовал прочитать книгу министра обороны РФ Сергея Шойгу «Про вчера».

Выступление Сергея Лаврова. Василий Иванов © ИА REGNUM

Сергей Лавров выступил перед аудиторией с лекцией «Дипломатия эмоций: убеждение и удержание». Министр не стал ходить вокруг да около и обсудил предмет лекции на примере актуальной политической ситуации.

Выступление Сергея Лаврова. Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Сергея Лаврова. Василий Иванов © ИА REGNUM

Одной из приоритетных задач для российской дипломатии Лавров назвал увеличение присутствия на пространстве Содружества Независимых Государств. «Важно сейчас обезопасить нашу страну и дружественные государства от капризов Запада».

Выступление Юрия Борисова. Василий Иванов © ИА REGNUM

Во второй день марафона выступил глава Роскосмоса Юрий Борисов. Он рассказал о ракетно-космической отрасли России, представив свою лекцию в виде исторического экскурса. Гости форума услышали про ракету Р-7, главного предшественника современных российских ракет. Глава Роскосмоса отметил, что ему не хочется связывать цели и задачи в космосе с политикой. «Космос принадлежит всему миру, осваивать и познавать его мы должны вместе».

Выступление Дмитрия Пучкова. Василий Иванов © ИА REGNUM

Также на марафоне выступил Дмитрий Goblin Пучков. Он выразил желание, чтобы по телевизору показывали больше фильмов про отечественных героев. Удаление ютубом своего аккаунта Пучков охарактеризовал как наглядную необходимость развития отечественных платформ-аналогов, позволивших бы российским блогерам в дальнейшем избежать подобных ситуаций. Он также подчеркнул особую роль личного примера в деле воспитания молодежи и посоветовал не пренебрегать чтением.

Выступление Владимира Соловьева. Василий Иванов © ИА REGNUM

Просветительский марафон со своим мастер-классом «Фейкодот: как распознавать фейки и не позволять собой манипулировать» посетил Владимир Соловьев.

Он отметил особую ответственность человека за слова, которые он произносит: «Тебе жить с тем, что ты говоришь людям. Ты должен их забрать, а для этого надо быть уверенным в том, что ты говоришь».

Просветительский марафон «Знание. Сила» в концертном зале в «Зарядье». Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Соловьёв также затронул тему традиционных ценностей, которые сегодня меняются на Западе: «Запад говорит: есть только ты и твоё желание. Нет природы человека, нет понятий «хорошо» или «плохо». Выводится новая раса, а тут появляется Россия и говорит, что это ненормально — есть мужчина и женщина, семья, традиции, есть что-то большее, чем мое эго… Сейчас, по сути, идёт религиозная война между Россией и Западом. Они хотят, чтобы мы превратились во что-то непонятное, бесполое… когда тебя опускает на уровень твоих самых низменных потребностей…»

На марафоне выступили более 200 известных спикеров, звезд, лидеров бизнеса, ученых, популяризаторов науки и государственных деятелей. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Завершающий день марафона открыла официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она рассказала участникам как увидеть суть в большом потоке информации.

Просветительский марафон «Знание. Сила» в концертном зале в «Зарядье». Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об истории Москвы, о том какие взлеты и проблемы переживала Москва, как она превратилась в столицу Советского Союза и какие проекты были реализованы после военных лет. Он упомянул, что Москва реализует крупнейшую программу развития транспорта, включая новые дорожные развязки, скоростные диаметры и метро.

«Нас считали фантазерами, но за это время мы построили метро больше, чем вся Европа и Америка, вместе взятые»,— сообщил Сергей Собянин в своем выступлении.

Зрители марафона. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Просветительский марафон «Знание. Сила» в концертном зале в «Зарядье». Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Москвы и привел впечатляющие цифры, что за 10 лет в Москве благоустроены 900 парков. Упомянул программы, направленные на улучшение качества жизни москвичей: мегапроект «Московская электронная школа», программа «Активный гражданин», смарт-медицина и многое другое. Он отметил, что в 2022 году программа «Московский акселератор» стала победителем авторитетной международной премии Global Business Outlook Awards 2022.

«Несмотря на объявленную нам экономическую войну, в Москве ни одна программа не остановилась. Не останавливается движение Москвы, не останавливаются улучшения, которые здесь происходят. У нас своя война — война за лучшее. И мы не сдадимся», — завершил свое выступление Сергей Собянин.

Просветительский марафон «Знание. Сила» в концертном зале в «Зарядье». Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Просветительский марафон «Знание. Сила» в концертном зале в «Зарядье». Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко выступил с лекцией «Зачем читать фантастику — какие прогнозы сбудутся скоро, а какие — никогда». В своем выступлении писатель поделился перспективами претворения идеи полета человека на Марс. Писатель-фантаст отметил, что фантастика часто предсказывает будущее, которого стоит избегать.

Вопрос из зала. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Часть прогнозов писателей-фантастов, конечно, не сбывается, потому что они действительно оторваны от реальности. Часть прогнозов, надеюсь, заставила людей задуматься и избежать их воплощения в жизнь, а часть ждет своего часа. На Марс-то слетаем рано или поздно, другой вопрос, что это вовсе не так просто, как мечтает Илон Маск. Он, наверное, фантазер даже больший, чем любой писатель-фантаст», — сообщил Сергей Лукьяненко в своем выступлении.

«Задача писателя-фантаста — это показать какие-то негативные примеры развития тех или иных технологий, тенденций, то, что может пойти не так. Экспериментировать на настоящем обществе — не самая лучшая идея, а вот экспериментировать на обществе придуманном является гораздо более гуманной деятельностью», — подчеркнул Сергей Лукьяненко.

Выступление Константина Эрнста. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выступление Константина Эрнста. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выступление специального представителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выступление специального представителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Среди спикеров просветительского марафона 2 сентября были генеральный директор АО «Первый канал» Константин Эрнст и специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и другие. Дмитрий Песков рассказал об истории и планах в развитии беспилотной авиации, выступив с лекцией «Беспилотная авиация: технологический прорыв России. Константин Эрнст рассказал о телевидении и его современном варианте.

Выступление специального представителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выступление специального представителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сергей Кириенко. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

Просветительский марафон «Знание. Сила» в концертном зале в «Зарядье». Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Зона отдыха и общения. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM