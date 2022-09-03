Москва, 3 сентября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил значимый вклад Ижорского машиностроения в укрепление боевой мощи российской армии и флота. Телеграмма опубликована 3 сентября на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 300-летием Ижорского машиностроения — одного из старейших промышленных производств в России. Вы по праву можете гордиться историей своих предприятий, которые всегда надёжно стояли на страже нацбезопасности страны, внесли значимый вклад в развитие и укрепление боевой мощи нашей Армии и Флота», — отмечается в сообщении.

«Сегодня Ижорские заводы — крупный производственный, высокотехнологичный комплекс, флагман российского тяжёлого машиностроения, выпускающий оборудование для атомной энергетики и нефтехимического комплекса», — дополняется в телеграмме.

Путин выразил уверенность, что с переходом ижорской промышленной площадки под управление «Росатома» перед его работниками открываются новые горизонты.