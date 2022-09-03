3 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Ариф Асалыоглу, , 15:27 — REGNUM Сентябрь начался с очередного повышения цен на электроэнергию и природный газ, таким образом, повышение цен на электроэнергию за прошедший год составило 180% для граждан и 430% для промышленности. С 1 сентября было объявлено о 20-процентном увеличении тарифов на природный газ в жилых домах и для промышленных предприятий. В заявлении, опубликованном на сайте Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), в связи с этим говорится, что «по данным независимого издания «Индекс цен на электроэнергию для домашних хозяйств» (HEPI-Household Energy Price Index) и данным Евростата, в нашей стране в жилых домах и на промышленных предприятиях используется природный газ по самой низкой цене по сравнению с другими европейскими странами». По оценке Огуза Тюркйылмаза, руководителя рабочей группы по энергетике палаты инженеров-механиков, рост цен на природный газ для жилых домов в течение года составил 119,5%. Стамбульская торговая палата (ITO) опубликовала данные по инфляции в Стамбуле за август. Согласно этой информации, инфляция в Стамбуле достигла 99,91% в годовом исчислении. Повышение цен на электроэнергию и природный газ, последовавшие друг за другом, вызвали бурную реакцию. В соцсетях продолжают публиковать резкие комментарии.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Известный экономист Волкан Оздемир публикует следующий комментарий:

@VozdemirV: «Мы вступили в осень с повышением цен на электричество и газ. Таким образом, даже если субсидирование продолжится, цены на газ в жилых домах увеличатся в два раза по сравнению с прошлой зимой. Последствия неверной энергетической политики, такой как поставка природного газа, являющегося импортированным источником, в каждую провинцию и большинство районов, будут очень серьезными…»

@VozdemirV: «Как известно, цены на электроэнергию и газ также связаны с политической ситуацией в стране, а именно с выборами. До выборов дальнейших повышений не будет, а за несколько месяцев до выборов может быть даже снижение цены, в зависимости от даты выборов. Но несомненно то, что это стало тяжелым бременем для народа и государственной финансовой системы».

Бухгалтер Джезми Быйыксыз публикует следующий комментарий:

@fetret_devrinde: «После повышения цен на природный газ и электричество наши тела будут дрожать от холода, а кошельки будут гореть синим пламенем. Интересно, великие умы, заявлявшие, что зимой не нужно есть помидоры (если они дорогие), скажут ли теперь, что зимой не нужно пользоваться природным газом и электричеством?».

Бизнес-леди Айла Кёсен публикует следующий комментарий:

@AylaKosen: «Повышение цен на электричество, природный газ и другие услуги продолжается полным ходом. Невозможно найти квартиру в аренду… тем, кто будет снимать квартиру, придется расстаться минимум с 4 тысячами лир. Если так пойдет и дальше, я планирую разбить палатку в городском национальном парке и провести зиму, зажигая керосиновые лампы и костры…».

Источники энергии Турции. 2022 Max Roser

Пользователь Ильтебер Огедай публикует следующий ответ на предыдущее сообщение:

@ilteberogeday: «С ростом цен на электроэнергию и природный газ предприятия малого бизнеса и частные дома, даже квартиры, захотят сократить свои затраты на электроэнергию до оптимальной экономии. Отопление станет большой проблемой».

Пользователь по имени Хюсейин В. Ойекчин публикует следующий комментарий:

@HuseyinOyekcin: «Сначала они публикуют показатели роста страны. Через несколько дней повышают цены на электричество и природный газ. Очень хорошая тактика!».

Председатель Либерально-демократической партии Джем Токер публикует следующий комментарий:

@tokcem: «Быть настолько политически беспомощным, чтобы пытаться создать преступление и преступников из пословицы и слов песни!!! Лишь бы не говорить об экономике, бедности, скачках цен, дороговизне, нищете, голоде и жизни в темноте и холоде из страха перед большими счетами на оплату…».

На что пользователь по имени Муаммер отвечает следующее:

@muammer_yldrm: «Они делают все, чтобы изменить повестку дня, чтобы не обсуждалось повышение цен на природный газ и электроэнергию».

Пользователь Исмаил Эрдем публикует следующий комментарий в поддержку предыдущего комментатора:

@ismailerdem69: «К сожалению, они меняют повестку дня по своему усмотрению…»

Журналист Тюркер Эртюрк публикует следующий комментарий:

@Orsatramola: «Не скандальте из-за других актуальных тем, разберемся с ними, когда придет время. У нашей страны только одна повестка дня — разваливающаяся экономика, обесценивание денег, дороговизна, рост цен на грани грабежа и коррупция. Все остальные вопросы искусственны и являются попыткой скрыть правду».