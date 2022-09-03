Вашингтон, , 10:47 — REGNUM Глобальные поставки персональных и планшетных компьютеров в 2022 году упадут на 10,8% в сравнении с предыдущим годом. Об этом свидетельствует прогноз компании IDC.

Персональный компьютер Clker-Free-Vector-Images

Аналитики IDC обновили прогноз поставок компьютеров на 2022 года. Эксперты ожидают, что по итогам года будет поставлено 305,3 млн персональных компьютеров, что на 12,8% ниже показателей 2021 года. Поставки планшетных компьютеров по итогам года снизятся на 6,8% до 156,8 млн единиц.

Ожидается, что тенденция сокращения поставок сохранится и в 2023 году. В IDC прогнозируют, что в следующем году поставки снизятся на 2,6%. Рост продаж на рынке персональных и планшетных компьютеров должен начаться в 2024 году.

«Из-за роста экономических трудностей и ухудшения потребительских настроений мы ожидаем сокращения рынка в течение следующих шести кварталов», — отметил вице-президент по исследованиям IDC Линн Хуанг.

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