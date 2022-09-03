Вашингтон, 3 сентября 2022, 10:47 — REGNUM Глобальные поставки персональных и планшетных компьютеров в 2022 году упадут на 10,8% в сравнении с предыдущим годом. Об этом свидетельствует прогноз компании IDC.
Аналитики IDC обновили прогноз поставок компьютеров на 2022 года. Эксперты ожидают, что по итогам года будет поставлено 305,3 млн персональных компьютеров, что на 12,8% ниже показателей 2021 года. Поставки планшетных компьютеров по итогам года снизятся на 6,8% до 156,8 млн единиц.
Ожидается, что тенденция сокращения поставок сохранится и в 2023 году. В IDC прогнозируют, что в следующем году поставки снизятся на 2,6%. Рост продаж на рынке персональных и планшетных компьютеров должен начаться в 2024 году.
«Из-за роста экономических трудностей и ухудшения потребительских настроений мы ожидаем сокращения рынка в течение следующих шести кварталов», — отметил вице-президент по исследованиям IDC Линн Хуанг.
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