Владивосток, 3 сентября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Более десяти мишеней-имитаторов вертолетов ВМ-В были поражены расчётами зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРК) «Панцирь-С» Восточного военного округа (ВВО) на учениях «Восток-2022». Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба Минобороны России.

Mil.ru Ракетный комплекс «Панцирь-С»

Уточняется, что расчеты указанных ЗРК произвели марш на полигон «Сергеевский», где ими была проведена маскировка военной техники на позициях, а также тестирование ракетных и пушечных огневых каналов для подготовки комплексов к боевому применению.

«В ходе практических действий по отражению авиаударов условного противника расчеты ЗРПК «Панцирь-С» осуществили прикрытие комплексов ПВО большой дальности, в ходе которого стрельбой из ракетного и пушечного вооружения на различных высотах поразили свыше 10 мишеней-имитаторов вертолетов ВМ-В», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в манёврах участвовал личный состав ЗРК одного из соединений войск ПВО ВВО, которое дислоцировано в Приморье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Саратовской области на базе дислоцированного в Энгельсе тяжёлого бомбардировочного полка дальней авиации были выполнены плановые полёты стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-95МС.