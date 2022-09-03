Донецк, , 10:42 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами. Об этом 3 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:20 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 12 снарядов калибра 152 мм; ️10:30 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Кировский, Куйбышевский р-ны): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Долю и Донецк.

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