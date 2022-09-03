Москва, , 10:40 — REGNUM Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбан, который прилетел в Москву для посещения церемонии прощания с президентом СССР Михаилом Горбачевым, не планируется. Об этом 3 сентября сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Насколько нам известно, он только прилетит, чтобы попрощаться с Горбачевым. Каких-либо пожеланий о встречах не было», — передает его слова РИА Новости.

Путин попрощался с Горбачевым в Центральной клинической больнице перед вылетом в Калининград 1 сентября.

Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни.