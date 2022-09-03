Луганск, , 10:36 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ потеряли в ЛНР до 30 человек, танк и два бронетранспортёра. Об этом 3 сентября сообщает Народная милиция ЛНР.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция: все задачи будут выполнены — трансляция»

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 30 человек личного состава; один танк; 2 бронетранспортёра; 3 артиллерийские установки», — отмечается в сообщении.

Накануне Народная милиция ЛНР сообщала, что ВСУ потеряли за сутки до 45 человек, 2 танка, 5 бронетранспортеров.