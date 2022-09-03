Вена, 3 сентября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Ввиду приближающихся холодов, роста цен на электроэнергию и увеличения стоимости жизни власти и жители Австрии задумываются об отмене санкций в отношении России. Об этом 2 сентября сообщила немецкая газета Die Welt.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австрия

По информации издания, на данный момент в Австрии уже отсутствует «устойчивое большинство», которое выступает за санкции против России, а зимой такой тренд может ещё усилиться.

При этом газета приводит ряд опросов общественного мнения, согласно результатам которых около 40% жителей Австрии являются сторонниками отмены антироссийских санкций, в то время как ранее доля таковых была меньше. Также отмечается, что это связано с увеличением стоимости жизни и ростом цен на электроэнергию.

«Вместе с этим растет поддержка правонационалистической несистемной Австрийской партии свободы, доброжелательно настроенной по отношению к президенту России Владимиру Путину», — добавляется в материале.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в компании «Газпром» сообщили, что газопровод «Северный поток» не может возобновить работу после 3-дневной остановки на плановое техобслуживание.