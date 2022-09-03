Донецк, 3 сентября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Долю и Донецк. Об этом 3 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:15 — н.п. Новомихайловка — н.п. Доля: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм. 10:10 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку семь снарядов натовского калибра.