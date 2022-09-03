Вашингтон, 3 сентября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Тор» способен противостоять новым угрозам НАТО, и альянсу следует его опасаться. Об этом 3 сентября заявил обозреватель The National Interest Чарли Гао.

(сс) Allocer ЗРК «Тор»

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Он назвал ЗРК более эффективным, чем система ПВО «Панцирь-С1» и предположил, что он сможет полностью ее заменить. Гао объяснил, что «Тор», принятый на вооружение в 1985 г. и в дальнейшем модернизированный, быстрее выпускает ракету за счет системы вертикального старта. «Тор-М2» способен перехватывать четыре цели одновременно, и даже ракеты полевой реактивной артиллерии, подобной «Железному куполу» Израиля.

Обозреватель добавил, что ЗРК предназначен для дивизионного звена, в отличие от «Панциря» у него более маневренные ракеты.