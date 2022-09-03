Москва, 3 сентября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Москве началась церемония прощания с бывшим президентом Советского Союза Михаилом Горбачёвым. Об этом 3 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Официальное интернет-представительство президента России Михаил Горбачев

Прощание с первым и единственным президентом СССР проходит в Колонном зале Дома Союзов и оно, как предполагается, продлится в течение двух часов. Доступ на церемонию свободный.

При этом известно, что Горбачёв будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что на церемонии прощания с экс-президентом СССР будут «элементы государственных похорон».