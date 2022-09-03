Кант, Киргизия, , 10:20 — REGNUM В Киргизии состоялась передача Кен-Булунской средней общеобразовательной школе имени Осмона Лайлиева спортивного инвентаря, который для учеников собрали военнослужащие объединённой российской военной базы в Канте. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Сухой Су-25 на российской военной авиационной базе Кант в Киргизии Mil.ru

пресс-служба ВВО «Военнослужащие поздравили школьников с началом нового учебного года, пожелали им яркой, интересной и продуктивной учёбы, любознательности и усердия, творческих и научных побед. Затем офицеры вручили футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи, волейбольные и баскетбольные сетки, скакалки и другой спортивный инвентарь».

Военные из России регулярно проводят в киргизских школах различные благотворительные акции. Также с учениками в рамках патриотической работы проводятся встречи и обсуждения, которые организуются не только в школах и социальных учреждениях, но и непосредственно на территории военной базы.

Российская военная база в киргизском Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания государств — членов ОДКБ. На вооружении базы стоят штурмовики Су-25СМ, вертолёты Ми-8МТВ5-1, а также беспилотная авиация малого и среднего радиуса. Охрану базы обеспечивает подразделение военной полиции и военной автоинспекции.

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