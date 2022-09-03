Москва, 3 сентября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Переменная облачность, без осадков, до +17 градусов ожидается в Москве 3 сентября, сообщили в центре погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Теплая осень в Москве

На погоду в столице России будет оказывать влияние восточная периферия антициклона. Переменная облачность, без осадков, максимальная температура воздуха +15 … +17, по области — от +12 до +17.

Ветер западный 3−8 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.