Вашингтон, 3 сентября 2022, 10:14 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев обыграл У Ибина (Китай) в III круге Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
Он одержал победу над Ибином — 6:4, 6:2, 6:2.
В 1/8 финала Медведев встретится с Ником Кирьосом (Австралия). Матч пройдёт 4 сентября.
US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд — $60 млн.
Между тем, ьеннисистка Серена Уильямс (США) после поражения на US Open заявила об окончании профессиональной карьеры.
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