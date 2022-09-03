Вашингтон, 3 сентября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл У Ибина (Китай) в III круге Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

si.robi Даниил Медведев

Он одержал победу над Ибином — 6:4, 6:2, 6:2.

В 1/8 финала Медведев встретится с Ником Кирьосом (Австралия). Матч пройдёт 4 сентября.

US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд — $60 млн.

Между тем, ьеннисистка Серена Уильямс (США) после поражения на US Open заявила об окончании профессиональной карьеры.