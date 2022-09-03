Москва, , 10:14 — REGNUM Военный корреспондент Семён Пегов, который в числе прочего занимается освещением спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, был задержан сотрудниками московской полиции. Об этом 3 сентября сообщает телеграм-канал WarGonzo, основателем которого является названный военкор.

Военкор Семен Пегов © Людмила Лис

«Пегова задержала полиция в Москве», — говорится в сообщении.

Также указывается, что журналист пытался заселиться в гостиницу, однако из-за того, что его сочли нетрезвым, на него написали заявление в полицию о том, что Пегов якобы угрожал персоналу отеля.

При этом позднее в указанном телеграм-канале появилось сообщение о том, что военный корреспондент был выпущен после того, как написал объяснительную.