Москва, 3 сентября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Премьера художественного фильма «Вызов», эпизод для которого сняли на Международной космической станции, запланирована на 12 апреля 2023 года. Об этом сообщил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст на просветительском марафоне общества «Знание».

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Эрнст рассказал, что в сентябре пройдёт последний съёмочный этап. Речь идёт об эпизодах, снимаемых на космодроме «Байконур» и в других локациях на Земле.

«12 апреля следующего года фильм вызов выйдет в прокат», — заявил Эрнст.

Фильм «Вызов» снимается режиссёром Климом Шипенко по заказу Роскосмоса и «Первого канала». В картине рассказывается история о нештатной ситуации на Международной космической станции, потребовавшей экстренного вылета на МКС врача с Земли.

Для съёмки космических эпизодов был организован реальный полёт на МКС режиссёра картины и исполнительницы главной Роли актрисы Юлии Пересильд. Шипнеко и Пересильд побывали на орбитальной станции в октябре 2021 года. Они провели на МКС 12 суток, отсняв около 30 часов материала.