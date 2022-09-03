Вашингтон, 3 сентября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Теннисистка Серена Уильямс (США) после поражения на US Open заявила об окончании профессиональной карьеры.

(сс) Tatiana Серена Уильямс

Уильямс в матче III круга проиграла Айле Томлянович (Австралия).

«Благодарю всех, кто находится здесь, кто болел за меня на протяжении стольких лет, практически десятилетий. Это было весёлое путешествие, самое невероятное приключение в моей жизни», — передает ее слова пресс-служба US Open.

Уильямс ранее отмечала, что специально «расплывчато говорила о завершении карьеры».