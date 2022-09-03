Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Сюзанна Масси — экс-советница 40-го президента США Рональда Рейгана — рассказала о подарке, который президент СССР Михаил Горбачев сделал американцам. По ее словам, он открыл для них русский народ и попытался сблизить две страны в период сложных отношений.

Михаил Горбачев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Он оказал США большую услугу. Он подарил нам русских. Ни одному из россиян, которых я знала прежде, не позволялось выехать в США, они вообще не могли выезжать», — передает ее слова РИА Новости. Масси подчеркнула, что политик имел прогрессивные взгляды и внес большой вклад в расширение гражданских прав и свобод в СССР.

Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. Перед смертью он прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа.